Eestlasi ähvardab töökaotus, sest rootslased ei jõua puitmaju osta

KMT Prefab juhatuse liige ja Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts pole pidanud firmas veel töötajaid koondama, kuid omal soovil lahkunute asemele pole nad alati uusi töötajaid palganud. „Enamiku aastast oleme seetõttu töötanud 10–20% ala­mehitatult. Praegu töötame täisvõimsusega, kuid paindlikkuse tagamiseks kasutame ka renditööjõudu,” rääkis ta.

Võrumaal Rõuges Kesk-­Euroopasse ja Hollandi turule puitmaju tootva Hut Eesti juht Jaak Kärson on aga pidanud vähendama ettevõttes kolmandiku töötajate arvust. „Oleme leidnud töötajatega kompromissi ja töötajad on endale uued töökohad leidnud,” seletas ta ja lisas, et riik peaks toetama töötajaid maksude vähendamisega. „Tööjõu kadumisega puidusektorist on see valdkond määratud hukkumisele.”

Rootsi ja Norra nõudlus väike

Puitkarkasselemente tootva ASi Welement tegevjuhi Lauri Tuulbergi sõnul valmistavad praegu peamiselt muret intressimäärad ja Norra, eriti Rootsi valuutakursid. „Need turud on olnud sektori põhilised tellijad ja nad on juba harjunud siit ostma. Sektor tegeleb küll uute­ turgudega, aga see kõik võtab aega,” kõneles ta.

Tuulbergi jutu järgi on ekslik kuvand, justkui oleks puitmajasektor seotud puiduturuga. Puitmajasektor on seotud ehituse ja eriti elamuehitusega ning antud olukorras, kui lõppkliendil ei ole n-ö ostukindlust, kandub see edasi ka arendajatele, kes lükkavad projektid edasi või külmutavad need sootuks. Skandinaavia riigid on tema hinnangul kriisidest õppinud ja kaitsevad oma turgu valuutakursi hoidmise kaudu. „Nad oskavad mõelda strateegiliselt ja vajadusel otseselt või kaudselt oma turgu toetada,” ütles ta.