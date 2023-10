Lõunamaist hirssi annaks kasvatada ka Eesti põldudel

Tulemused on paljulubavad: kui meile tuttavate suviteraviljade saak suuresti ikaldus, siis hirss andis katsepõllul tavapärase saagi ehk viis tonni hektarilt kätte. „Suve teises pooles jõudsalt kasvav hirss suudab ära kasutada seda, et meie septembrikuud on aina soojemad ja kasvuks soodsad. Teised suviviljad on augustiks juba valminud,” sõnas ta.