Eestis aretatud kanepisort on osutunud elujõuliseks

Nordic Hemp TÜ (endine Eesti Maheproteiini Ühistu) tegevjuht Ardi Oja rääkis, et tegelikult olid mullu saagid terves Euroopas alla keskmise. Aga tänavu on vastupidi, kui muud põllukultuurid kannatasid põua käes, siis põuakindel kanep kasvas jõudsalt. „Saak oli üle keskmise, aga kõik pole veel korjatud, sest vihmasajud on põllud pehmeks teinud,” ütles Oja.

Võttis võimust

Üldiselt on Eesti põllumehed oma kanepisordi hästi vastu võtnud. Oja sõnul tundub iga uus asi algul hirmutav, aga need põllumehed, kes juba kasvatavad, on rahul. Neil on tulnud küll harjuda selle eripäraga, et ‘Estica’ valmimis­periood on nädala võrra pikem kui seni kõige levinumal ‘Finola’ sordil.