Kalurid saavad toetust nutitelefoni või tahvelarvuti ostmiseks

„Uuest aastast hakkavad kalurid püügiandmeid sisestama selleks loodud rakenduse ehk PERKi kaudu. See tähendab, et andmete sisestamine muutub elektroonseks. Et üleminek toimuks sujuvalt, on rannapüügiga tegelevatel kaluritel võimalik sobiva nutiseadme hankimiseks taotleda PRIAst toetust," sõnas PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Merle Juur.