Autoomanik: poolthääletajad kaotavad valijate hääled

Kogusite küll tohutul arvul allkirju automaksu vastu, aga tundub, et asi on otsustatud.

Lõpliku otsuse võtab vastu Riigikogu ja seal on 101 liiget. Juba on mõni erakond öelnud, et nemad kindlasti automaksu ei toeta. Siin on ka koalitsioonisaadikutel mõttekoht, sest see, kas ja millisel kujul automaks tuleb, hakkab mõjutama nende toetust europarlamendi, kohalike omavalitsuste ja siis ka Riigikogu valimistel.