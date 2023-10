Maal võtab transport rohkem raha, automaks lajatab veel otsa

„Auto on maapiirkonnas hakkamasaamiseks tarbeese, seda ei saa kuidagi luksuseks pidada. Vähe sellest, tihti pole perel vaja üht, vaid kaht autot, et toime tulla laste logistikaga: lasteaed, kool, trenn. Isegi kui maks tuleb, siis autost loobuda ei saa,” nentis Ats. „Nähes autostumise hulka Tallinnas, on keskkonnamaks igati õigustatud, kuid maa- ja linnapiirkonda ei saa võrrelda. Linnas on ühistransport hästi arenenud ja tihti ei vajata üldse autot liiklemiseks. Maal on vahemaad suuremad, aga ühistransport ei ole piisav või puudub üldse.”