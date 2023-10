Kesk-Eestis alustati teraviljaterminali ehitust

„Seinad ja kogu platsitöö, mida praegu näha võib, on tõesti Kevili viljaterminali ehitus,” kinnitas uudishimulikule küsijale Mäo Investi juhataja Enno Vaab. „Teed ja trassid on Mäo Investi tellimus ja algatus koostöös Kevili ja Woodmani mööblitööstuse omanikuga ning riigi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusega.”

Oluline laiendus

Vaab sõnas, et Mäo tööstus­küla laienemine on omamoodi märgiline samm. „Meile meeldis mõte hoida tööstusalad koos, kuid eks ootasime seda arendust ikka väga kaua,” märkis ta.

Tööstusala laiendusel on kommunikatsioonid veetud ja teed valmis. Nagu öeldud, jõudis esimesena ehitamiseni põllumeeste ühistu Kevili. Need seinad, mis kerkivad, on rajatava teraviljalao vaheseinad.

Kevili juhataja Hannes Prits selgitas, et ehitamisega hakkasid nad pihta septembris. „Näeme Kesk-Eestisse laienemises arvestatavat perspektiivi – piirkond on põllumajanduslikus mõttes väga atraktiivne. Samuti on logistiline asukoht super,” põhjendas ta.