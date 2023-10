Riigikaitsekomisjon varustuskindlusest: Meil võivad olla relvad ja laskemoon, aga toidu ja veeta me vastu ei pea

Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on toidu ja vee olemasolu primaarne nii suuremates tsiviil- kui ka sõjalistes kriisides. „Meil võivad olla relvad ja laskemoon, aga kui elanikkonnal ja sõduritel pole toitu ja vett, me väga kaua vastu ei pea. Sellele teemale peab riik tõsiselt pühenduma – toidu varustuskindlus on laiapindse riigikaitse tagamisel üks võtmevaldkond, mis mõjutab nii ühiskonna toimimist kui ka riigi sõjalist kaitset,“ ütles ta.

Stoicescu sõnul on riik teinud paari viimase aastaga toidu varustuskindluse tagamisel ära suure töö, sealhulgas on suurendatud toiduvarusid ja tugevdatud kriitiliste tarneahela osaliste toimepidevust ning kavas on muuta toidu varustuskindluse tagamine elutähtsaks teenuseks.

Tema sõnul tuleb riigil jätkata koostööd nii ettevõtetega kui ka naaberriikidega ning korraldada õppusi, et võimalikud ohuolukorrad läbi mängida ja esile tuua nõrgad kohad, mis vajaksid kiiremas korras riigi tähelepanu. „Oluline on need teemad läbi rääkida ja lahendused leida enne, kui toiduga varustatus ühes või teises kriisis päriselt probleemiks saab,“ märkis ta.

Riigikaitsekomisjoni istungil andsid toidu varustuskindluse tagamisel seni tehtust ja edasistest plaanidest ülevaate Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi halduse asekantsler Alo Aasma ja kriisijuht Toomas Unt.

Toidu varustuskindlus põhineb neljal sambal: riiklik isevarustatus, toimepidevad tootmis-, tööstus- ja jaekaubandusettevõtted, toimiv väliskaubandus ning riigi, ettevõtete ja kodumajapidamiste varud.

Põhiliste ohtude hulka kuuluvad riigikaitseline kriis, suuremahuline ja pikaajaline elektrikatkestus, ulatuslikud andmeside häiringud ja küberintsidendid, samuti majandusblokaad ja ulatuslik keskkonna-, näiteks radioaktiivne reostus.