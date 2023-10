Konkurss kutsub kooliõpilasi postkaarte joonistama

Konkursi peakorraldaja, RMK Pähni külastuskeskuse teabejuhi Taavi Tatsi sõnul püsib huvi postkaardi joonistusvõistluse vastu kõrge, hoolimata sellest, et paarikümne toimumisaasta jooksul on peale kasvanud juba uus põlvkond lapsi.

"Viimastel aastatel on osalejate arv tõusnud varasema paari tuhande postkaardi juurest juba 3000–4000 peale, keskmiselt osaleb konkursil paarsada haridusasutust. Oleme koolidele teada andnud, et ootame palju toredaid postkaardikavandeid ka sellel aastal,“ kinnitas korraldaja pressiteate vahendusel.

"Võib joonistada päriselt sündinud kuusetoomise loo, aga samamoodi võib panna fantaasia tööle ja kujutleda, kuidas üks metsaskäik välja näha võiks. Me teame varasematest aastatest, et lapsed on väga leidlikud.“

Tuulike Kivestu-Rotella töid leiab nii lasteajakirjadest kui ka raamatupoodide riiulitelt. „Postkaardi kujundusi ma joonistanud pole, aga juba ammu on plaanis. Ideid mul jagub, aga teostamiseks pole veel mahti leidnud. Panen selle oma 2024. aasta tegemiste nimekirja,“ lubas kunstnik, kes armastab postkaarte väga. „Ma olen neid ka ostnud mälestuseks siit ja sealt. Mõni on ju nagu kunstiteos. Teinekord olen mõne ilusa postkaardi isegi raaminud ja seinale riputanud. Mul on alles kõik mulle saadetud ja kingitud postkaardid ja neid on kogunenud suur karbitäis.“