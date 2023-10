Tartumaale lillepõlde rajav firma kandideerib Euroopa mesindusauhinnale

Viljapõldude ja põllumaade väärindamine lilledega on oluline nii tolmeldajate liigilise mitmekesisuse toetamiseks kui ka kodus peetavate meemesilaste korjebaasi suurendamiseks. Alates 2022. aastast teeb Rannu Seeme tihedat koostööd Tartu Ülikooli ja Maaülikooli teadlastega ning agrovahendeid pakkuvate ettevõtetega, et õppida tundma meie mesilastele kõige atraktiivsemaid korjetaimi, katsetada nende suurepinnalist kasvatamist ja hinnata nende väärtuslikkust õitsemisperioodi pikendamiseks põllumaastikus.

Selleks on Rannu Seeme loonud oma põldudele katsealad, kus võrreldakse erinevaid liigisegusid ja külvimeetodeid (sh on külvatud droonidelt) ning katsetatakse tööde ajastuse ja hooldusmeetmetega.

Teadlaste, mesinike ja Rannu Seemne ühise töö tulemusel leiti, et seemnesegud, mis toimivad mujal Euroopas, ei pruugi nii hästi sobida meile. Võimalikult suurest mitmekesisusest olulisem on leida üles just meie kliimasse ja keskkonda sobivad liigid ja segud. „Isetehtud lihtsad taimesegud läksid paremini kasvama, meeldisid meie mesilastele ja olid ka kuluefektiivsemad,“ rääkis projekti tulemusest Madis Ajaots.