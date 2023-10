Tudengite toiduakadeemia uuris toiduohutust ja tulevikutoitu

Tuleb meeles pidada, et kõik meid ümbritsevad pinnad on ümbritsetud bakteritest: juba üks gramm mulda võib sisaldada rohkem kui 10 miljonit bakterit. Kõik neist ei ole meile kahjulikud, mõned bakterid on ka kasulikud ja aitavad kaasa meie mikrobioomi mitmekesistumisele, mis omakorda teeb meid tugevamaks ja vähem vastuvõtlikuks haigustekitajatele.

Jäägid väärtuslikuks toiduks

Ligi 20 aastat tegutsenud ettevõte, kes alustas mõne joogi tootmisega, on jõudnud peaagu zero waste majandamismudelini. Toodetes kasutatakse ära nii õunaseemned kui ka jookide tootmisest üle jäävad õunapressijäägid. Püreest on koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega arendatud kõrge kiudainesisaldusega ja toiduteadlastelt heakskiidu saanud funktsionaalne toidutoode. See on hea näide sellest, kuidas on võimalik kombineerida jätkusuutlik tootmine teaduslikult tõestatud tervisemõjudega tootes, mis on lisaks kasulikele omadustele ka maitsev.