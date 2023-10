Selgub, et see oleneb sellest, kuhu tormis murdunud puu kukub.

Denes Kattago Transpordiameti kommunikatsiooniosakonnast selgitas, et kui puu langes transpordimaalt riigiteele, on see riigitee omaniku omand. See aga tähendab seda, et selle koristab ja utiliseerib riigitee hooldepartner.