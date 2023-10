Künni-MM Lätis testis võistlejaid väga ekstreemsetes oludes

Et tegu on ikkagi tehnikaspordiga ja kõik võistlejad nuputavad, kuidas atru parendada, on Järvalal Kuldīga võistluselt näiteks kaasa võtta positiivne emotsioon, kuidas tema ader teiste võistlejate kiidusõnu sai. „Surusid kätt ja ütlesid, et see on küll selle võistluse üks ägedamaid atru,” tõi ta välja. Lisaks sai ta Kuldīgas ametliku kutse osaleda Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvatel võistlustel.

Teemakaugemaid inimesi ilmselt üllatab, kui suure üritusega ühe rahvusvahelise künnivõistluse näol tegu on ja kui põhjalikult võistlejad selleks valmistuvad. „See pole ju päris normaalne, et vead kuskilt Uus-Meremaalt oma traktori siia, et üks lapp ära künda,” ütles Järvala huumoriga pooleks. „See pole selleks, et šõud teha, vaid on päris tõsine tegemine ja isegi MMi esiotsa mehed käivad tagumise otsa mehi piilumas, et ehk tuleb sealt pauk luuavarrest või on äge ader,” kõneles ta.

Mõlemas võistlusklassis läks Kuldīgas võit Iirimaale: tavaatrade klassis võidutses Eamonn Tracy, pöördatradel John Whelan.

Margus Ameerikas sõnas, et iiri võistlejate tase on väga kõrge ja tegu on seal tõelise rahvusspordiga. „Igas külas on oma võistlus, küla parimad saavad edasi piirkondlikule ja selle võitjad riiklikule võistlusele. Neil on väga palju võistlejaid, kelle seast valida.”