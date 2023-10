Koostööleping võimaldab puitmajatootjatel leida Lõuna-Koreast uusi ekspordisuundi

Lisaks on märkimisväärne, et Korea suurkorporatsioonid on näidanud üles huvi Eesti majatootjatega globaalsel turul koostööd teha.

„Olukorras, kus Eesti majatootjate põhiturud on kukkunud, võimaldab käesolev hetk erinevaid turge diferentseerida ja miks ei võiks Koreast avaneda meie ettevõtetele uusi äri- ja ekspordisuundi,“ lisab memorandumi allkirjastanud Alo Tamm, kes on moodulmajatootja Harmeti tegevjuht.

Käesolev koostööleping Eesti ja Lõuna-Korea katusorganisatsiooni vahel on märkimisväärne näide rahvusvahelisest koostööst, et ühiselt edendada puitlinnade tekkimist, aga mitte ainult – see on samm ja võimalus tuua Eesti majatootjad globaalsetele partneritele lähemale.