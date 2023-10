Aasta linnuks valiti tuntud tundmatu

Kägu (Cuculus canorus) on Eestis üldlevinud linnuliik ja kuigi ta on juba ajalooliselt üldtuntud, mida tõendab ka rohke folklooripärand, ei ole seda liiki meil kunagi spetsiaalselt uuritud ega ka liigi bioloogiat lähemalt tutvustatud. Käo aasta linnuks valimine aitab tõhusalt kaasa näiteks tema pesitsusbioloogia ja rände uurimisele, ökoloogiliste seoste kirjeldamisele ning tutvustamisele.

Kuna kägu on pigem kuulda, kui näha, on temast häid pilte vähe. Sestap alustab ornitoloogiaühing käofotode kogumist, et oleks piisavalt ülesvõtteid aasta linnu kodulehe ja muude materjalide illustreerimiseks. Tähelepanelikud loodusvaatlejad ja -fotograafid, kel on õnnestunud kägu jäädvustada, saavad oma fotod ühingu pildipanka annetada vastava veebivormi kaudu: eoy.ee/fotoannetus.