Loomapargi karule meeldib inimeste ees esineda

Loomapargi teabejuht Elle Mäerand (pildil) seletab, et pea terve elu loomapargis veetnud Karoliinat külastajad ei häiri, juba 1998. aasta kevadel loomaparki saabunud karutüdrukule tundub inimestega suhtlemine lausa meeldivat. „Kui aega on, siis on teda tore jälgida. Mõnikord ta lausa esineb külastajate ees, vahel lihtsalt rahus pikutab aia ääres,” sõnab ta.