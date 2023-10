Kivihullude rajatud aiapärl meelitab kohale tuhandeid turiste

Kuigi võrgustiku liikmed ollakse alles neljandat hoo­aega, siis turismiga tegeldakse kaugelt üle kümne aasta, kui kauni koduaia avastas üks Läti turismifirma, kes soovis seda oma ekskursioonidel näidata. „Nii see karussell käima läks,” meenutas Laidi.

Enda silmailuks hakkas ta aeda kujundama juba aastaid enne seda ja Laidi sõnul on see viimased 15 aastat olnud enam-vähem sel tasemel kui praegu. „Kui vaatan viis-kuus aastat tagasi, siis mõtlen, et mina ka muutun paremaks. Olen kultuuritöötaja ja me kumbki abikaasaga pole aiandust õppinud. Oleme arutanud, et mis on see miski, mis toob nii palju huvilisi siia. Arvame, et inimesed mõistavad, me oleme siia aeda pannud oma südame,” rääkis Laidi.

Peab olema avatud

Võrgustikku Aiapärlid kuulumise üks tingimus on, et aed peab olema huvilistele avatud ja seda peab tutvustama. Kaardi järgi vaadates on lähim aed Laidi aiale Tartu Botaanikaaed.

Eestis kuulub võrgustikku 30 aia kandis. See on põnev teekond. On neidki huvilisi, kes võtavadki kaardi ette ja sõidavad terve tee läbi. „Kui silt on väravas, siis lased aeda ja näitad seda,” kinnitas Laidi. On ka selliseid uudistajaid, kes tulevad ootamatult. Perenaisele meeldiks, kui ta teaks ette, samas kui on juba kohale tuldud, siis ära kedagi ei aeta. „Kui me ikka kodus oleme, siis aiaga tutvumata lahkuma ei pea,” lubas ta.