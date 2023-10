Hobuste tõuaretus on rikaste fanaatikute mängumaa

Eesti üks suurim sporthobuste aretaja ja kasvataja on Heimtali hobusekasvandus, kus hobuseid on aretatud 1985. aastast, selle juhataja Peep Puna tõdes, et hobuste arendus ja kasvatamine on suhteliselt väikese rentaabluse, suure riski ja pika tasuvusajaga.