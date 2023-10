Maria talu hobuseusku pere rajab muuseumi

Pärnumaal Kõpu külas tekib vaateulatusse justkui romantiline maal, mille keskmes on Maria talu peremees Enn Rand ja perenaine Riina Rand ning nende kaks eesti raskeveo hobust. Tugevate jalgadega lihaseliste suksude nimed on Kullakalli ja Kallikalli, mõlemad perenaise pandud. Ohustatud tõugude nimekirja arvatud eesti raskeveohobuseid on 350 ringis ja need on peremehe kirg, ta juhib hobusekasvatajate seltsis selle tõu haruseltsi.