Kas oliiviõli kaob peagi poest? Eestlasest oliiviõli tootja teab vastust

Hiljutised pealkirjad hoiatasid, et Euroopa oliiviõli saab kohe otsa ja selle hind seetõttu kallineb. Kui kriitiline olukord tegelikult on, uuris Maa Elu Lõuna-Euroopas ise oliiviõli tootvatelt eestlastelt. Nemad kuuldusi oliiviõli kriisist ei kinnita, kuid möönavad siiski, et saak on tänavu väiksem, mullune õli on otsas ja hinnatõus paratamatu.