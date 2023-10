Pärnu jõkke viidi rekordkogus lõhet

RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre selgitas, et Pärnu jõkke lastakse sel sügisel rekord­kogus noori lõhesid, kuid Järvamaa piiridesse jäävatesse jõelõikudesse kuigi palju neid ei mahu, jõgi on siin veel väiksevõitu. Kalamaimusid, 5–10grammiseid ühesuviseid lõhesid olla oma 190 000, neist Järvamaale 5000 kuni 10 000 kala. Nagu ikka valiti asustamiseks välja jõe kärestikulisemad kohad.

Noorkalade asustamise mõte on aidata kaasa, kuniks tekib sedavõrd elujõuline populatsioon, kes tuleb merest tagasi ja on suuteline kodujões ise sigima. „Neljapäeval oli meil selliseid kohti seitse ja reedel ka seitse,” avaldas Saadre. „Põhiline osa kaladest läks Pärnumaa kanti. Seal, Jõesuu ja Tori vahel, on suuremad kärestikud ja mahub ka rohkem kala.”