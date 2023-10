Miks maisi kasvatatakse? Lehmi on nii palju, et rohumaa ära ei toida

Vihm kimbutab

„Teenusepakkuja sai meile tulla 3. oktoobril, päeva laskis töötada poole viieni, siis tuli paduvihm ja öösel sadas korralikult juurde. Täna (4. okt – toim.) sai alustada kümne paiku hommikul, aga poole viie paiku paistab, et hakkab jälle sadama,” kirjeldas ASi Krootuse Agro juhataja Ülo Tammeorg oodatud töö algust. „Meil on vaja maisi koristamiseks neli-viis korralikku päeva. Kui põld kannab ja vihm vahet peab, teeme aga edasi, sest töömehed on tublid ja kogemustega.”

„Kasvatame ja söödame piimakarjale maisisilo juba üle kümne aasta, see on lüpsikarjale hea energiasööt ja maitseb loomadele, ratsioonis on rohusilo-maisisilo osakaal 50–55 protsenti ja mais annab rahuldava saagi ka tänavusel põua-aastal,” märkis Tammeorg. Rohusilo said nad nelja niitega varuda kolm neljandikku planeeritud kogusest.