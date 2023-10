Iluaed ootab peagi talvepuhkusele sättimist

Pärnumaal Paikusel kasvava lopsaka iluaia perenaine Maie Vridolin (pildil) rõõmustas, et tõesti on veel nii palju õitsejaid, et kuidagi ei kibele kääride järele. „Mina lõikangi järk-järgult. Mis juba inetuks läheb, selle lõikan, aga päris puhtaks teen ilmselt alles novembris,” sõnas ta.

Tihtipeale seisabki aiaomanik küsimuse ees, kas lõigata pruuniks tõmmanud taimevarred tagasi juba sügisel või jätta see töö kevadeks. „See on igaühe enda valik, kas lõigata või mitte. Kes tahab, et kõik oleks korras, teeb juba sügisel ära, kui aga soovib, et ka talvel oleks peenral kõrgust, võib jätta kõik või valikuliselt lõikamata,” rääkis Vridolin.