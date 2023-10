Puurikanadest loobumine kergitab odavaima munakarbi hinda vähemalt viiendiku

„Alates „Pealtnägija” saate eetrisse minekut ei ole me mingeid muudatusi ostutrendis märganud,” kinnitas Coop Eesti ostudirektor Oliver Rist. Pigem on elukalliduse tõus teinud oma – kui aasta tagasi oli viiendik müüdud kanamunadest mahedad, vabapidamisel või õrrekanade munad, siis nüüdseks on see vähenenud ­ligi poole võrra. Ka Selveri müügistatistika näitab arengut pigem hinnatundlikkuse suunas ning ka Maximas jõuavad kahel kolmandikul juhtudel ostukorvi puurikanade munad.