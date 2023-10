Tankla pakub burksi kõrval kehakinnituseks hirvesuppi

Just sellise menüü nuputas Pärnu külje all Saugas vast avatud Täkupoisi tanklarestorani tarbeks välja tippkokk Dmitri Rooz. Mees nentis, et loomulikult on otse tootjailt varutav tooraine kallim kui hulgilaost soetatu, kuid eesmärk oligi kasutada maksimaalselt ümbruskonnas kasvanut ja just sellest, mis kohapealt saada, ta menüü väljatöötamisel lähtuski.

Kohalik talumees toob kartuleid ja porgandeid. Ka munad, mesi, juust, kohupiim, võrsed – kõik on ümbruskonnas kasvatatud, isegi jahu tuleb lähikonnas tegutsevast veskist. Koha püütakse küll Peipsist, kuid plaan on ka Pärnumaa kala kasutama hakata.

„Burgeri valmistamisel kasutame Tori valla lihaveise liha, seened on kohalikust metsast. Ühtegi poolfabrikaati me ei kasuta, isegi leiva, majoneesi ja friikartulid teeme ise,” kinnitas Rooz.

Varem Pärnu restoranide nädalat korraldanud Kati Ruubel kasutas Täkupoisi restorani teenindusjuhi ametisse asudes ära oma kontaktid ja koos Rooziga valiti välja talunikud, kellelt tooraineid ostma hakatakse. Talunikud olid koostööaltid, see on mõistetav, sest kõigi soov on toodetele ostja leida. „Oma kaupa on keeruline müüa, eriti nüüd, kus inimesed on väga hinnatundlikuks muutunud,” nentis Ruubel.