Vanilli võim ulatub kaugele

Ei ole viga, et eespool on mainitud kord vanilli, kord vaniljet. Vanill on botaanikatermin, aga ka kuprast saadav maitseaine.

Mis on siis vanilliin? See on vanilli kupardes sisalduv glükosiid, mis nüüdisajal on peamiselt sünteetiline ning mida kasutatakse maitse- ja lõhnaainena.