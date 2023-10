Tähtvere talli loomaarst ja omanik Kristiina Kuik-Tõnissoo aretab kaubamärgi Esqui all eesti sporthobuseid 2013. aastast. Kümne aastaga on tema mära muna­raku viljastamisega ilmale tulnud 17 Esqui-hobust, neist nii mõnedki on suures spordis ehk sõidavad takistussõitu GP tasemel mitmel pool maailmas. See tähendab takistussõite kõrgustel vähemalt 120 cm ja rohkem.