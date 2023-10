Loodusrekordid: Vanim hiireviu pesa

Tegu on vanima viude asustatud pesaga Eestis, mis sai 2023. aastal 41aastaseks. Pesa on jätkuvalt heas seisukorras ja ­viude kasutuses, kuigi mitte igal aastal. On ka vaheaastaid, kus pesa vaid n-ö hoitakse ja kohendatakse, aga viulapsi pesas ei ole. Pesa asub kasepuul 16 meetri kõrgusel. Tuule on sealt 41 aasta jooksul tiibadesse saanud 43 noort hiireviud. Tavaliselt püsib üks viupesa puus 5–10 aastat.