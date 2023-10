Looduskalender ⟩ Laupäeval saab võimu sügise pimedam pool

Miskit sellest esimesest helvestikust maha ei jäänud, aga lume ja äiksetooja torm möllas ikka täie hooga. Seekord õnneks küll Põhja-Eestis, rannikul ning saartel ja ainus, mida sel puhul õnneks saab nimetada, on see, et lõunapoolne rahvas pääses kergemalt.