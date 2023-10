Kas Lätti tasub toidukaupa ostma minna?

Põikasime korra sisse Ainaži toidupoodi, pilt justkui sama, mis meilgi. Uue nädala põhilise toidukorvi ostsime siiski Salacgriva Top‘i poest. Kuna hinnad on viimastel kuudel aina ülespoole kerinud ja siis mõne end soodsama kauba kohana tutvustavas poes ka osas kaubagruppides allapoole kukkunud, on raske kindlalt väita, kus soodsam on. Meie pere toidukorvi põhjal tundus, et rahalist võitu küll ei tulnud, pigem vastupidi. Huvitava kogemuse sai aga ikka.