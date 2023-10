RMK ootab arengukava kavandile ettepanekuid

Võimalikult laiapindse kaasamise eesmärgil ootab RMK oma kodulehel avaldatud arengukava tööversioonile kuni 13. oktoobrini ettepanekuid.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran selgitas, et varakevadel alanud strateegia koostamise protsessi alguses jõuti kiiresti arusaamisele, et hea plaan saab sündida ainult siis, kui kaasatud on maksimaalselt kaasamõtlejaid nii RMK seest kui ka väljast. RMK palus kaasumist ja kaasamõtlemist Eesti Keskkonnaühenduste Kojalt, kohalike omavalituste liitudelt, Eesti Erametsaliidult ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidult.

„Selline koosloome protsess, kus saime juba algusest ja esimeste sammudega liikuda õiges suunas andis meile julgust pakkuda nüüd kõigile huvitatutele võimalust arengukava mustand läbi töötada ja esitada oma ettepanekuid ning kommentaare,“ lausus Marran.

„Riigimets on kõigi eestimaalaste oma ja igaüks meist omab kaudselt peaaegu ühte hektarit RMK hoida olevast riigimetsa maast. Oodatud on kõik ideed, kuidas RMK saaks tasakaalukalt talle usaldatud Eesti metsa ja elurikkust hoida ja kasvatada üle põlvkondade,“ lisas ta.

RMK hallatavast riigimetsast on üle 40% kaitse all, ülejäänud osal on põhifookus metsade kestlikul majandamisel.