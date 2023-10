Tõrud on maitsev toit paljudele loomadele ja lindudele, näiteks oravale, metsseale, mägrale ja rähnile. Ka inimene on tõrudest palju kasulikku leidnud. Ammu enne leivavilja leiutamist tehti tammetõrudest jahu. Teadlased arvavad, et esimesed leivapätsid küpsetati just tammetõrujahust.