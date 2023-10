ÜLESKUTSE ⟩ Näidake oma hoidiseid ja võitke äsja ilmunud hoidisteraamat!

Äsja hoidisteraamatu ilmutanud Ülle Solovjova, kes paljudele raamatusõpradele ka Väikese Myy nime all tuttav, julgustas Maa Elule antud kommentaarides hoidistajaid rohkem katsetama. „Praegu on just õige aeg teha aedvilja- ja kõrvitsahoidiseid, supipõhjasid ning kui pole veel öökülma olnud, siis ka seeni,” loetles ta.