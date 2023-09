Maksud makstud? Esmaspäeval kukub kaks olulist kuupäeva

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et 2. oktoobril on maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Lähiajal on e-MTAs võimalik tutvuda juba ka oma 2024. aasta maamaksuprognoosiga