Olustveres selgub tänavune põllumajanduse tippjuht

„Eesti põllumajanduses tegutseb nii palju tublisid ja ettevõtlikke põllumehi, kes kõik tegutsevad selle nimel, et hoida toidutootjate konkurentsivõimet ja elujõulisust. Maailm on aga kiires muutuses ning see tähendab ka meie põllumajandus- ja toidutootmisele uusi väljakutseid, mis sektorit paratamatult mõjutavad,“ ütles Pastak.

„Lisaks sellele on väga oluline tunnustada sektoris inimesi, kes oma juhioskuste ja teadmiste poolest on eeskujuks ka teistele. Swedbank soovib jätkuvalt panustada, et finantseerimisotsused, olgu need suured või väikesed, saaksid ellu viidud parimal viisil ja põllumajandussektor areneks stabiilselt,“ ütles Padjus.