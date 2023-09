Piimatootja: „Iga kuu saan naabrist 60 000 eurot vähem!”

Järvamaal Järva-Jaani kandis piima tootva Metstaguse Agro OÜ juht Teet Kallakmaa rääkis, et tal on jäänud pool miljonit loodetud piimarahast saamata, rapsist teine pool, nii on laekumiste seis väga nukker.

Kui kaotust saaks väiksemaks treenida

„Mina saan piima eest kuni 36 senti, kuid tema saab pea sama koguse juures 45 senti. Selline vahetegemine pole õiglane,” nentis mees. Näitena tõi ta välja, et nende mõlema 700tonnise piimakoguse juures saab naaber temast iga kuu 60 000 eurot rohkem piimaraha. „Tigedaks ajab just see, et ma ei tea, mis on selle kaotuse põhjus,” märkis ta, sest spordivõistlustel osaleva mehena mõistab ta kaotuse hinda. Nii sooviks Kallakmaa, et piimatööstused valgustaksid natukenegi, mis põhjusel nad ühtedele üht ja teistele teistsugust hinda maksavad. Teaks siis ­seda aspekti „treenida”. Spekuleerida Kallakmaa ei taha, sest tagamaid ta ei tea. „Olen piimatootja, kes tahab oma tööd teha hästi, kuid faktid on kurvad ja sellised, mis kinnitavad, et Eestis on suur erinevus tootjatele makstavas piimahinnas,” kinnitas ta.