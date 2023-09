Nädala mõte: toidujulgeolekust ja aluspükstest

Lühidalt öeldes see, et piisavas koguses suudab Eesti toota ainult teravilja ja piimatooteid. Kõiges muus on vajakajäämisi: Statistikaameti andmetel on enamiku teiste põllumajandussaaduste arvestuslik tarbimine suurem kui kodumaine toodang. Isevarustatus on kartulil 61 protsenti, köögiviljal 38, puuviljal 12, lihal 78, munadel 51 ja meel 90 protsenti.

Samal ajal ajame poliitikat, mis väiketalude toimimise aina keerulisemaks teeb. Üha enam on lõpetajaid ning omatoodang muudkui väheneb. Aga see pole ainult meie probleem. Ka Briti ajakirjanik Jeremy Clarkson on oma talupidamise kogemust vahendavas raamatus „Aasta farmis” kirjutanud: „Ühendkuningriigi standarditele alla jäävate nõuete kohaselt valmistatud toit on odavam. Ja meeldigu meile või mitte, just odavus on see, mis enamikule inimestest korda läheb. Jah, kõik tahavad Briti toitu süüa, aga kui Iisraeli kana maksab 50 penni vähem, rändab korvi Iisraeli kana ja Briti talupidaja läheb abiraha peale.”