Riho Terras: jabur, et rohelise mõtlemise ja põllumajanduse vahel on vastasseis

Kuulute Euroopa Parlamendis põllumajanduskomisjoni ja olete põllumeeste huvide eest seisva Euroopa Rahvapartei liige. Mis on põhilised põllumajandusvaldkonna teemad, millega parlamendis iga päev tegeletakse?

Praegu on aktuaalsed kõik ­Euroopa Komisjonist tulevad roheinitsiatiivid, mis kevadel päädisid tõsise vastasseisuga. Nimelt oli looduse taastamise määruses pandud suur rõhk põllumajandusele. Olukorras, kus on sõda ja Euroopas tervikuna on väga halvad ilmastiku- ja loodustingimused, ei saa panna põllumeestele lisaks roheleppest tingitud lisakohustusi. See mõjuks neile nii, et nad ei saa oma äri enam edasi ajada. Tahtsime (Euroopa Rahvaparteiga, EPP – toim.) kogu selle määruse tagasi saata, see ei õnnestunud. Aga saime sealt välja need teemad, mis puudutasid otseselt põllumajandust.