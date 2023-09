Kuusebeebid käiakse talve eel lambarasvaga üle

Kui palju metsloomad istutatud puudest ära söövad, on raske välja tuua, sõnas Valgamaa Metsaühistu juhatuse liige Atso Adson. „On olnud alasid, kus kõik istutatud taimed on ära söödud, kui taimi pole pritsitud või pole juhuslikult üleni lume alla jäänud,” nentis ta ja seletas, et metsakahjustuste osakaal sõltub suuresti asukohast ja ulukite loomulikest elupaikadest. Samuti mõjutavad inimesed oma tegevusega loomade käitumist ja liikumist. Tihtipeale on ju avatud raiesmikud loomadele sobivad alad, kus toituda. Saab jälgida ümbrust ja hõlpsalt põgeneda kiskjate eest.