Saagikoristusega pole vaja ülemäära kiirustada

Külmakartlikud on kõrvitsalised (kõrvitsad, kabatšokk, patisson, arbuus, melon) ja soovitatav on need katta kattelooriga. Kui öösel lubab juba miinus kahte kraadi, võiks viljad koristada. Katteloori võib taimedele jätta kuni külmaperioodi lõpuni. Kõrvitsalised viige hoiule kuiva ilmaga ja viljadele jätke viljavars alles, samuti arvestage, et kõrvitsat ei tõsteta viljavarrest. Talviseks säilitamiseks jätke vaid vigastamata kooreosaga viljad.