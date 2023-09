MESi juht: Kas külas elamine muutub luksuseks?

Ukraina sõja taustal on meie teadvusesse selgemini jõudnud julgeoleku küsimus. Kui maa on ühtlaselt elanikega kaetud, märgatakse võõraste inimeste liikumist kohe. Hajusalt paiknevaid inimesi on keerulisem kiiresti isoleerida ja kontrolli alla võtta, see annab võimaluse kauem vastu panna, et tekitada ajapuhver abivägede saabumiseks.

Mida valitsus saab teha?

Pidada sisulisi arutelusid valdade spetsialistidega, saamaks aru, mida tegelikult on tarvis, et seal elu püsiks ja areneks. Millised on esmased küsimused, mille lahendamine loob elamiseks kestvalt sobiliku keskkonna. Leida investeeringukohad: mida on vaja riigil teha, et piirkond saaks iseseisvalt toimimiseks kriitilise massi ettevõtlust ja elanikke, kes tulevikus maksude kaudu need investeeringud tagasi teenivad. Mõned kulud võivad ka jääda osaliselt riigi kanda, kui see on terviku arenemiseks tähtis. Eesti riik on tervik ja seda peab arendama kui tervikut. Iga ruutmeeter loeb!

Mida iga inimene saab kohe teha?