Itaallased käisid lammaste ja kitsede kunstseemendamist õpetamas

Viinamärdi talu Itaaliast pärit peremehe Denis Pretto sõnul pole Eestis varem sellist meetodit kasutatud. Spezzigu ja Caporali on kogenud spetsialistid, Caporali hindab sperma kvaliteeti ja Spezzigu viib protseduuri läbi. Caporali näitas, kuidas ta oma tööd teeb: arvutiekraanilt oli näha spermarakkude liikumine. „Mida elavam see on, seda parem kvaliteet,” kinnitas ta. Spezzigu nime järgi on ühele protseduuri kirjeldusele nimi antud. See tähendab, et ta on valdkonnas silmapaistev suunanäitaja ja paljude veterinaaride eeskuju.