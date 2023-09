Muutunud kliimaga Eestis annab bataat põllul head saaki

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsent Eve Runno-Paurson selgitas, et Eestis ja teistes Läänemere­äärsetes riikides näitavad ­kohapealsed andmed, et aina enam domineerivad ekstreemsed aastad: suvi on keskmisest kuumem ja kuivem ning põud kimbutab põllutaimi juba kevadelgi. „Meie parasvöötme kliimas levinud taimed kannatavad nendes tingimustes,” sõnas ta. Samas on taimede kasvuperiood kliima soojenemise tõttu pikenenud rohkem kui kolm nädalat, mistõttu võib siin kasvatada kultuure, mille peale põllumajandustootjad varem mõeldagi ei saanud.