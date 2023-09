Köögiviljad ja rohelised tomatid purki

Äsja hoidisteraamatu ilmutanud Ülle Solovjova, kes paljudele raamatusõpradele ka Väikese Myy nime all tuttav, julgustab rohkem katsetama. „Praegu on just õige aeg teha aedvilja- ja kõrvitsahoidiseid, supipõhjasid ning kui pole veel öökülma olnud, siis ka seeni,” loetles ta.

Praegu on ideaalne valmis teha toekad ja kõhtu täitvad hautised ja supipõhjad. „Seda enam, et aiamaalt üles võetud juurvilja hulgas on väiksemaid ja vigase kujuga vilju, mida säilitada ei tahaks, hoidistena on need aga kenasti ära kasutatud,” soovitas Ülle Solovjova. „Supipõhjad on kiire elurütmi juures lausa asendamatud abilised, et toit kiiresti ja vähese vaevaga lauale jõuaks. On vaja koorida vaid paar kartulit ja keema panna, pruunistada pannil hakkliha või vorsti või enda konserveeritud liha. Kui kartulitükid pehmed, segada kõik kokku ja söök on valmis loetud minutitega.”