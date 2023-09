Metsa- ja matkapäeval saeti MMi vääriline tulemus

Et ühel saemeestest võib proovimine kohe MMi väärilise tulemusega välja tulla, ei aimanud keegi, isegi mitte Elias Paulus. "Eelmine aasta proovisin ka, kuid siis läks nihu. Tänavu olin ettevaatlikum ja läks paremini," märkis ta pärast mootorsaega kiiruse ja täpsuse peale palke saagides. "Olen isegi mõelnud MMil osaleda, kuid seni on see mõtteks jäänud. Piisanud on heast tundest siin võisteldes," märkis mees pärast tunnustusõnade kuulmist.