Tore seos: erakordne seeneaasta pani inimesi raamatuid ostma

Apollo turundusjuht Ardo Krass sõnas, et eestlane on metsausku rahvas ja meid tõmbab loodusesse. Seda kinnitab ka raamatumüügi statistika – seeneraamatute müük juuli algusest kuni septembri keskpaigani, mil Maa Elu müüginumbrite kohta uuris, oli võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud. „Ehk et kui looduses on hea seeneaasta, siis on ka uusi korilasi, kes vajavad ka seeneraamatut oma raamaturiiulisse,” sõnas Krass.