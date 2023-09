Maaülikooli teadlane vastab: kuidas aru saada, et puu on ohtlik?

Mõnikord pargis või puudealleel jalutades võib näha, kuidas puid maha saetakse. See tekitab küsimuse, miks on vaja loomadele, lindudele ja putukatele koduks olevaid puid langetada. Tavaliselt peitub vastus selles, et puud on jäänud haigeks. Haiged puud muutuvad ajapikku sedavõrd nõrgaks, et veidi suurema tuulega võivad need teedele langeda ja inimestele ohtlikuks muutuda.

"Esimene asi on see, et igal puul peaks olema ainult üks tüvi," on just see Jürisöö sõnul juba esimene vihje, et puul peaks silma peal hoidma. Videos nähtav e-tund annabki ülevaate, kuidas haigeid puid ära tunda.