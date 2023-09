Aga ärevusse ajab mind hoopis see, et haned on kusagile kadunud. Ei ole neid näinud põldudel ega ole kirja pandud ka elurikkuse andmebaasis. Tavaliselt on sellisel kesksel jõhvikakorjamise ajal ikka kuulda üle pea kaagatavaid hanesid või on nad põllul orast nosimas.