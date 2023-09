Hoidistemessil valiti parimaks oivaline porgandi-sidrunimoosi

Pastaku sõnul on saaduste hoidistamine eestlaste jaoks aegade algusest olnud oluline toidu säilitamise viis, millest on tänaseks paljude jaoks saanud ka populaarne hobi.

„Osalejaid on igal aastal aina enam ning inimestel ideedest puudust ei ole. Žürii maitsemeeled pandi täna korralikult proovile ja me kõik nõustume, et tiitli väärilisi võistlejaid oli väga palju. Kindlasti said laada külastajad palju inspiratsiooni ja toidukotid maitsvat kohalikku toodangut täis,“ ütles Pastak.