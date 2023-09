Põllupäeval kuuleb vahekultuuridest ja vihmausside olulisusest

Päeva teine pool leiab aset vahekultuuride katsepõllul, kuhu on külvatud rohkem kui 20 katselapile nii erinevaid üksikliike kui ka mitmesuguste omadustega segusid. Valikute tegemisel lähtusid eAgronomi agronoomilised nõustajad eelmise aasta põldkatse kogemustest, erinevatest kasvuaegadest, talvitumisvõimest, hindadest ning mõjust mullale.

Enda segud on sel korral välja pannud ka Agrotrade, Viru Seeme, Linas Agro ja Scandagra, kelle esindajad on põllul oma tooteid tutvustamas. Lisaks on kohal Paul-Tech, kes tutvustab mullaandurite võimalusi ning nende abil saadavat teavet.